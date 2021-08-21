Четверо ополченцев погибли при взрыве в Багдаде
Не менее четырех ополченцев стали жертвами взрыва на севере Багдада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Отмечается, что бойцы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби» находились в машине, которая наехала на самодельное взрывное устройство. Еще около 8 ополченцев были ранены.
Ранее три человека погибли и более 50 были ранены в результате мощного взрыва, который прогремел в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция Пенджаб) во время шествия процессии мусульман-шиитов.
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