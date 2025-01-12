Два автобуса столкнулись на Алтае, пострадали дети

Пострадали дети в возрасте от 10 до 12 лет. Их состояние Мария Антошкина не уточнила. Она добавила, что проверку по факту ДТП инициировала местная прокуратура в сотрудничестве с региональным главком Госавтоинспекции.

Ранее в воскресенье, 12 января, крупная авария с пассажирским автобусом произошла и в ДНР. Погибли минимум трое, около 30 человек, в том числе и трое детей, пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





