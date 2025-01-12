Два автобуса столкнулись на Алтае, пострадали дети
Автобус ПАЗ врезался в микроавтобус с детьми в Алтайском крае. Пострадали четверо несовершеннолетних, сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника прокурора края Марию Антошкину.
По словам представительницы надзорного ведомства, крупное ДТП произошло в Бийске, неподалеку от центра города. Микроавтобус перевозил несовершеннолетних, четверым из них после аварии потребовалась медицинская помощь.
Пострадали дети в возрасте от 10 до 12 лет. Их состояние Мария Антошкина не уточнила. Она добавила, что проверку по факту ДТП инициировала местная прокуратура в сотрудничестве с региональным главком Госавтоинспекции.
Ранее в воскресенье, 12 января, крупная авария с пассажирским автобусом произошла и в ДНР. Погибли минимум трое, около 30 человек, в том числе и трое детей, пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru