Два альпиниста заблудились на Эльбрусе

Спасатели МЧС ищут двух альпинистов, заблудившихся на горе Эльбрус на высоте 4,8 тыс. метров. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующая информация поступила в штаб около 22 вечера по Москве. По данным агентства, альпинисты были не зарегистрированы. Уточняется, что они приехали в Кабардино-Балкарию из подмосковных Мытищ.



