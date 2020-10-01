Два альпиниста заблудились на Эльбрусе
1 октября 202000:35
Спасатели МЧС ищут двух альпинистов, заблудившихся на горе Эльбрус на высоте 4,8 тыс. метров. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующая информация поступила в штаб около 22 вечера по Москве. По данным агентства, альпинисты были не зарегистрированы. Уточняется, что они приехали в Кабардино-Балкарию из подмосковных Мытищ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru