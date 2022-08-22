Дугин впервые прокомментировал смерть дочери

Известный политолог и общественный деятель Александр Дугин сделал первые заявления после убийства своей дочери Дарьи Дугиной (Платоновой). По его просьбе его опубликовал в своем телеграм-канале основатель телеканала Царьград ТВ Константин Малофеев.

Дугин утверждает, что «теракт» осуществлен «нацистским украинским режимом». По его словам, Дарья «была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом», а своих выступлениях она «никогда не призывала к насилию и войне».