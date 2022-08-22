Дугин впервые прокомментировал смерть дочери
Известный политолог и общественный деятель Александр Дугин сделал первые заявления после убийства своей дочери Дарьи Дугиной (Платоновой). По его просьбе его опубликовал в своем телеграм-канале основатель телеканала Царьград ТВ Константин Малофеев.
Дугин утверждает, что «теракт» осуществлен «нацистским украинским режимом». По его словам, Дарья «была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом», а своих выступлениях она «никогда не призывала к насилию и войне».
Дугин считает, что его дочь положила свою «девичью жизнь» на алтарь «нашей Победы». Он также заявил, что «кровавым террором» подавать «нашу волю» не получится.
Автомобиль Дарьи Дугиной (Платоновой) взорвался в субботу вечером в Подмосковье. Женщина ехала на нем с фестиваля «Традиция», в котором участвовала вместе с отцом. Дугины собирались вместе поехать в Москву, однако отец в последний момент решил ехать отдельно.
СКР возбудил дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Следствие считает убийство заказным.
ФСБ заявило, что убийство Дарьи Дугиной якобы спланировано украинскими спецслужбами, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк, которая сейчас скрывается в Эстонии.
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