Дугин впервые прокомментировал смерть дочери

Известный политолог и общественный деятель Александр Дугин сделал первые заявления после убийства своей дочери Дарьи Дугиной (Платоновой). По его просьбе его опубликовал в своем телеграм-канале основатель телеканала Царьград ТВ Константин Малофеев.

Дугин утверждает, что «теракт» осуществлен «нацистским украинским режимом». По его словам, Дарья «была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом», а своих выступлениях она «никогда не призывала к насилию и войне».

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Дугин считает, что его дочь положила свою «девичью жизнь» на алтарь «нашей Победы». Он также заявил, что «кровавым террором» подавать «нашу волю» не получится.

Автомобиль Дарьи Дугиной (Платоновой) взорвался в субботу вечером в Подмосковье. Женщина ехала на нем с фестиваля «Традиция», в котором участвовала вместе с отцом. Дугины собирались вместе поехать в Москву, однако отец в последний момент решил ехать отдельно.

СКР возбудил дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Следствие считает убийство заказным.

ФСБ заявило, что убийство Дарьи Дугиной якобы спланировано украинскими спецслужбами, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк, которая сейчас скрывается в Эстонии.


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ФОТО: РИА Новости
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