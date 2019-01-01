Происшествия

ДТП с участием такси произошло на МКАД

25 апреля23:58

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств: автомобиль такси врезался в «КамАЗ», который затем задел еще одну машину.

В результате аварии могли пострадать 12 человек.

Обстоятельства и причины аварии уточняются, сообщает РЕН ТВ.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП

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