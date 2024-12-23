В Софведе допустили блокировку WhatsApp из-за несоблюдения законов
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), может быть заблокирован, если его руководство не начнет соблюдать законодательство России. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, вероятность блокировки возрастает, если Meta не обеспечит хранение данных пользователей в соответствии с требованиями российского законодательства, а также не будет предоставлять информацию по запросу ФСБ.
Шейкин подчеркнул, что деятельность иностранных компаний в России невозможна без выполнения местных законов.
20 декабря Роскомнадзор включил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации. Компании, внесенные в реестр, обязаны предоставлять государственным органам, включая ФСБ, данные о действиях пользователей и их переписках, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Софведе допустили блокировку WhatsApp из-за несоблюдения законов
- Премьер Гренландии ответил Трампу, что остров не продается
- Депутат Ткачев заявил, что маркетплейсы должны проверять возраст покупателей
- Мишустин: Инфляция в РФ превысила 9%
- Хинштейн: В Рыльске три объекта инфраструктуры не подлежат восстановлению
- Ушаков: В Параде Победы могут принять участие военные из КНДР
- Зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 году
- Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить премьера Фицо после визита в РФ
- Мишустин заявил о повышении выплат за выполнение боевых задач в Курской области
- Тренер Слуцкий заявил о нежелании работать в РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru