В Софведе допустили блокировку WhatsApp из-за несоблюдения законов

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), может быть заблокирован, если его руководство не начнет соблюдать законодательство России. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, вероятность блокировки возрастает, если Meta не обеспечит хранение данных пользователей в соответствии с требованиями российского законодательства, а также не будет предоставлять информацию по запросу ФСБ.