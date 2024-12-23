В Софведе допустили блокировку WhatsApp из-за несоблюдения законов

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), может быть заблокирован, если его руководство не начнет соблюдать законодательство России. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, вероятность блокировки возрастает, если Meta не обеспечит хранение данных пользователей в соответствии с требованиями российского законодательства, а также не будет предоставлять информацию по запросу ФСБ.

Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

Шейкин подчеркнул, что деятельность иностранных компаний в России невозможна без выполнения местных законов.

20 декабря Роскомнадзор включил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации. Компании, внесенные в реестр, обязаны предоставлять государственным органам, включая ФСБ, данные о действиях пользователей и их переписках, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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