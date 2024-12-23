Мишустин: Инфляция в РФ превысила 9%

По его словам, в рамках системной работы по вызовам, «связанным с инфляционным давлением на экономику», уже был проработан и принят ряд мер.

«В том числе по балансировке спроса и предложения, развитию экономики предложения, открытию новых промышленных проектов и повышению производительности труда», - указал глава правительства.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что попросила бы у Деда Мороза замедления инфляции, сообщает RT.