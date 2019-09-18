ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Москве
18 сентября23:39
Четыре автомобиля столкнулись с рейсовым автобусом в Москве. Как сообщает Интерфакс, ДТП произошло на пересечении МКАД с улицей Свободы.
Отмечается, что среди пострадавших водитель одного из легковых автомобилей.
На месте происшествия движение ограничено. Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус сбил мужчину в подмосковных Химках.
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ФОТО: depositphotos.com
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