ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Москве

Четыре автомобиля столкнулись с рейсовым автобусом в Москве. Как сообщает Интерфакс, ДТП произошло на пересечении МКАД с улицей Свободы.

Отмечается, что среди пострадавших водитель одного из легковых автомобилей.

На месте происшествия движение ограничено. Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус сбил мужчину в подмосковных Химках.



