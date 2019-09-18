Рейсовый автобус сбил мужчину в подмосковных Химках

В подмосковных Химках произошло ДТП с участием рейсового автобуса с маршрутом «Химки-Москва».

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», авария произошла на Юбилейном проспекте в Химках. По предварительным данным, водитель автобуса не смог вовремя затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате автобус сбил мужчину, которого экстренно госпитализировали с травмой головы.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожно-патрульной службы.



