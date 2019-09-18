Рейсовый автобус сбил мужчину в подмосковных Химках
18 сентября20:14
В подмосковных Химках произошло ДТП с участием рейсового автобуса с маршрутом «Химки-Москва».
Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», авария произошла на Юбилейном проспекте в Химках. По предварительным данным, водитель автобуса не смог вовремя затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом.
В результате автобус сбил мужчину, которого экстренно госпитализировали с травмой головы.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожно-патрульной службы.
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