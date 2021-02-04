Друг Василия Ланового рассказал, что стало причиной смерти актёра

Друг Василия Ланового музыкант Вячеслав Моцардо заявил, что народный артист СССР умер из-за гастролей в период пандемии, сообщает «Комсомольская правда».

В интервью изданию Моцардо рассказал, что после выступлений Ланового многие зрители хотели сфотографироваться с актёром и делали это без использования медицинских масок. Через некоторое время у артиста появились признаки недомогания, однако организаторы не стали из-за этого прерывать концертный тур.

Музыкант добавил, что Лановой не мог самостоятельно отменять выступления, так как организаторы грозили ему штрафными санкциями.

Народный артист СССР, актёр театра и кино Василий Лановой, которого госпитализировали с коронавирусом, скончался 28 января на 88-м году жизни, сообщает RT. Похоронили его на Новодевичьем кладбище недалеко от места захоронения писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

