Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Брянске
1 ноября 202406:18
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Брянске. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
«На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
При атаке пострадал один человек. Богомаз отметил, что на место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.
Ранее беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде, на шести этажах строения были повреждены окна, балконы, фасад. Никто не пострадал, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru