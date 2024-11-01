Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Брянске

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Брянске. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

«На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

При атаке пострадал один человек. Богомаз отметил, что на место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде, на шести этажах строения были повреждены окна, балконы, фасад. Никто не пострадал, напоминает 360.ru.

