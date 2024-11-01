Дрон ВСУ атаковал авто советника главы ДНР Кимаковского
Украинский беспилотник атаковал автомобиль советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского. Об этом заявил сам советник в беседе с ТАСС.
Инцидент произошел накануне. Кимаковский отметил, что не пострадал.
«Сам цел, машина повреждена — удалось уйти [от удара]. Я бы сказал, что просто повезло», — подчеркнул он.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин пострадал в результате сброса боеприпаса с токсичным веществом с украинского беспилотника, напоминает «Свободная пресса». Советник и его товарищ получили множественные осколочные ранения и химические ожоги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru