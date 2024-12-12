Дрон врезался в спортивный центр в Китае

Трамп выступил против дальнобойных ударов Украины ракетами по РФ Генсек НАТО признал, что Россия восстанавливает силы быстрее ожиданий Кадыров встретился с главой ФСБ после ночной атаки дрона в Грозном Глава Минздрава призвал бороться с алкоголизмом для снижения смертности в регионах Гукеш отметит выигрыш шахматной короны прыжком с тарзанки