Дрон врезался в спортивный центр в Китае
В спортивный центр в Цзинчжоу (провинция Хубэй, Китай) врезался большой беспилотник с неподвижным крылом. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщило издание Global Times.
Сообщается, что несчастный случай произошел в ходе тренировочного полета, после столкновения беспилотника со зданием вспыхнул пожар.
Расследование причин инцидента проводит Центр экстренных служб.
Ранее самолет приземлился на дороге, врезался в автомобили и разломился в городе Виктория в американском штате Техас. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru