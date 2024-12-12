Дрон врезался в спортивный центр в Китае

В спортивный центр в Цзинчжоу (провинция Хубэй, Китай) врезался большой беспилотник с неподвижным крылом. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщило издание Global Times.

В Техасе самолет врезался в три машины и разломился надвое

Сообщается, что несчастный случай произошел в ходе тренировочного полета, после столкновения беспилотника со зданием вспыхнул пожар.

Расследование причин инцидента проводит Центр экстренных служб.

Ранее самолет приземлился на дороге, врезался в автомобили и разломился в городе Виктория в американском штате Техас. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БеспилотникиПроисшествияКитай

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