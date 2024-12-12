В Техасе самолет врезался в три машины и разломился надвое
Самолет приземлился на дороге, врезался в автомобили и разломился в городе Виктория в американском штате Техас. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на данные полиции.
«Небольшой самолет приземлился на улице в южном Техасе и врезался в три автомобиля... На кадрах с места происшествия видно, что самолет разломился надвое», — отмечает телеканал.
В результате пострадали четыре человека, их госпитализировали. Травмы троих раненых не угрожают их жизни.
По данным NBC News, в самолете находился только пилот. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента.
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