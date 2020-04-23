Появилось видео массовой драки мигрантов на подмосковных складах

В Подмосковье на территории логистического центра «Белый Раст» в районе деревни Кузяево произошла массовая драка, участниками которой стали трудовые мигранты из республик Средней Азии.



Разнимать дерущихся пришлось сотрудникам службы безопасности объекта. Никто из участников драки за медицинской помощью не обращался. Однако по факту потасовки полиция начала проверку.



Тем временем в соцсетях сообщают, что причиной драки стало увольнение рабочих. Однако эта информация не нашла подтвержения.



Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня», эти склады обслуживают несколько крупных торговых сетей и предприятий общественного питания. Также издание опубликовало видеозапись драки.