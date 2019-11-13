Доцента-потрошителя уволили из СПбГУ по «аморалке»

Санкт-Петербургский государственный университет уволил доцента Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки, с которой он на протяжении пяти лет имел интимную связь. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза, увольнение проведено по статье Трудового кодекса «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Как подчеркнули в СПбГУ, в Университете шокированы этим чудовищным преступлением. Ранее суд арестовал Соколова на два месяца после предъявление обвинения в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко.