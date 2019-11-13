Доцента-потрошителя уволили из СПбГУ по «аморалке»
Санкт-Петербургский государственный университет уволил доцента Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки, с которой он на протяжении пяти лет имел интимную связь. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза, увольнение проведено по статье Трудового кодекса «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».
Как подчеркнули в СПбГУ, в Университете шокированы этим чудовищным преступлением. Ранее суд арестовал Соколова на два месяца после предъявление обвинения в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко.
Злодеяние доцента раскрылось по случайности – он упал в Мойку, когда пытался утопить в реке части тела убитой. Ученого вытащили из воды вместе с рюкзаком с останками аспирантки.
Как отмечает Ura.ru, убийство не помешало доценту составлять планы на предстоящую неделю. Об этом в своем Facebook рассказал историк Егор Яковлев, который разговаривал с ним после произошедшего.
Так, Соколов отказался от визита к нему на дом оператора для записи анонса фестивальной лекции. Он согласился дать интервью в университете в перерыве между лекциями.
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