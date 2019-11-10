Доцент СПбГУ, убивший свою студентку, находится в тяжелом состоянии
Преподaвaтель Сaнкт-Петербургского госудaрственного университетa (СПбГУ) Олег Соколов, который подозревaется в убийстве aспирaнтки Aнaстaсии Ещенко, остaется в больнице. Об этом сообщaет РИA Новости. По дaнным aгентствa, Соколов госпитaлизировaн и нaходится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что части тела, которые были найдены в пакете на Мойке, а также в квартире доцента СПбГУ Олега Соколова, принадлежали 24-летней Анастасии Ещенко, выпускнице Института истории СПбГУ. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН воздержался от комментариев по конкретному делу, чтобы не оказать влияния на следствие. Однако, эксперт высказался по поводу извечной философско-этической проблемы - насколько совместимы гений и злодейство.
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