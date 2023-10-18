Мужчина на юге Москвы открыл стрельбу на замечание из-за громкой музыки

Знакомый таксиста устроил стрельбу на юге российской столицы после замечания из-за слишком громкой музыки. В результате инцидента пострадал один гражданин, информирует главк МВД по Москве.

Молодой человек с девушкой в районе Бирюлево-Восточное призвали таксистов сделать тише музыку, которая у них гремела на всю улицу. Однако замечание не понравилось знакомому одного из водителей такси. Он открыл огонь по парню из травматического пистолета.

Пострадавший получил повреждение щеки, его жизни ничего не угрожает, он помещён в больницу. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», сотрудники полиции разыскивают участников конфликтной ситуации.

