Допрос Ефремова длился более 5 часов

По данным агентства, артиста привезли в отделение полиции на служебной машине ФСИН. После окончания допроса Ефремова отвезли домой.

Напомним, артист в настоящее время находится на домашнем аресте. Он продлится до 9 августа.

Трагическое ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Артист на джипе выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики.









