Допрос Ефремова длился более 5 часов
Очередной допрос Михаила Ефремова в полиции длился более 5 часов. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, артиста привезли в отделение полиции на служебной машине ФСИН. После окончания допроса Ефремова отвезли домой.
Напомним, артист в настоящее время находится на домашнем аресте. Он продлится до 9 августа.
Трагическое ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Артист на джипе выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики.
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