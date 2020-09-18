Дом правительства РФ признан аварийным
Здание Дома правительства РФ, введённое в эксплуатацию в 1978, в настоящее время признано аварийным и подлежит ремонту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В правительстве, в частности, упомянули о существенном износе инженерных систем и разрушении гидроизоляционного слоя покрытия здания, из-за которого возникают протечки.
Ранее о запланированной на ближайшие годы поэтапной реконструкции здания правительства на Краснопресненской набережной писало издание РБК. Общая стоимость работ оценена в 5,27 миллиарда рублей, говорилось в материале.
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