Дом правительства РФ признан аварийным

Здание Дома правительства РФ, введённое в эксплуатацию в 1978, в настоящее время признано аварийным и подлежит ремонту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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В правительстве, в частности, упомянули о существенном износе инженерных систем и разрушении гидроизоляционного слоя покрытия здания, из-за которого возникают протечки.

Ранее о запланированной на ближайшие годы поэтапной реконструкции здания правительства на Краснопресненской набережной писало издание РБК. Общая стоимость работ оценена в 5,27 миллиарда рублей, говорилось в материале.

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