Крыша протекает: Здание правительства РФ реконструируют за 5 млрд рублей

Правительство РФ определилось с затратами на реконструкцию Белого дома, решение о которой ещё в 2017 году принял Дмитрий Медведев. Общая стоимость работ, включающих проектирование, оценивается в 5,27 миллиарда рублей, пишет РБК.

Реконструкцию здания на Краснопресненской набережной будут проводить поэтапно. В федеральном бюджете на эти цели в 2022-2023 годах отведено почти 2 миллиарда рублей, объёмы финансирования в 2021 году не указаны. Запланированный в 2020 году на реконструкцию Дома правительства один миллиард рублей из-за пандемии был переведён в резервный фонд, говорится в материале.

В правительстве объясняют необходимость реконструкции разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания и аварийным состоянием кровли, из-за чего возникает множество протечек, в том числе в подвальной части. Специалисты говорят и о высокой степени износа инженерных систем здания, функционирующих с момента его ввода в эксплуатацию в 1978 году.

Помимо реконструкции цокольной части здания, кровли, подпорных стен, центральной лестницы, инженерных систем и обновления фасада планируется реконструкция аванзала и Зала наград с изменением интерьеров и материалов отделки.

На время работ часть сотрудников переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей в Трубниковском переулке, которое сейчас принадлежит Минэкономразвития, уточнили в пресс-службе кабмина.

