В Подмосковье грабители проникли в дом экс-футболиста сборной России, ныне тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова.

По данным «Интерфакса», четверо налетчиков отжали пластиковое окно в доме футболиста. В тот момент nfv находилась супруга Семшова и их дети. Бандиты были вооружены пистолетом, монтировками и железным прутом.

К женщине применили физическое насилие, однако подчеркивается, что она серьезно не пострадала. Как сообщает РЕН ТВ, добычей налетчиков стали несколько дорогостоящих часов, серьги и 15 тысяч рублей, при этом злоумышленники потратили на все ограбление 15 минут. По некоторым данным, ущерб превысил 20 миллионов рублей.

Ранее в Подмосковье уроженец Казахстана напал на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, однако та дала ему отпор. Впоследствии был задержан подозреваемый – гражданин Казахстана. На время следствия он был арестован и отправлен в СИЗО.

