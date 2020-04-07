Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой
Старшая дочь покойного журналиста Сергея Доренко Екатерина (на фото) была госпитализирована в больницу в подмосковном Одинцове после конфликта с соседкой по дачному участку.
Врачи диагностировали у 36-летней женщины ожог лица и правой кисти, ушиб грудного отдела позвоночника, также не исключается сотрясение головного мозга.
Екатерина рассказала, что конфликт, причем уже не первый, произошел в минувшую субботу. Соседка разожгла на своем участке большой костер высотой в несколько метров. Дочь журналиста сделала замечание соседке, однако в ответ услышала поток нецензурной брани, сообщает сайт KP.Ru.
Тогда Екатерина решила зафиксировать костер на участке на камеру своего телефона — она подошла к забору, стала на приступок и начала снимать. В ответ соседка схватила тлеющую палку и ударила ей Екатерину по лицу, в результате чего последняя упала и ударилась головой.
После госпитализации Екатерина написала заявление на обидчицу, теперь в конфликте соседей будет разбираться полиция.
Главный редактор радиостнации «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая 2019 года в Москве. Ему стало плохо во время поездки на мотоцикле. Причиной смерти журналиста стало сердечно-сосудистое заболевание, сообщает «Свободная пресса».
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