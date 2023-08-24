Дочь погибшего пилота заявила, что он много лет работал с Евгением Пригожиным

По её словам, её отец всегда мечтал стать пилотом, свою карьеру он «начинал с самых низов». Она отметила, что у Левшина было много друзей и после крушения «все нам звонят и рыдают в трубку».

«Папа был очень хорошим человеком... Прекрасным отцом и мужем... заботливый, щедрый, настоящий семьянин... всем помогал, любил жизнь», — заключила Анастасия.

Ранее Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолёта находились 10 человек, в том числе Евгений Пригожин, командир судна Алексей Левшин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова. Все они погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

