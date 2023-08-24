Дочь погибшего пилота заявила, что он много лет работал с Евгением Пригожиным
Пилот Алексей Левшин, управлявший разбившимся в Тверской области бизнес-джетом Embraer, много лет работал с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом РБК рассказала дочь лётчика Анастасия.
По её словам, её отец всегда мечтал стать пилотом, свою карьеру он «начинал с самых низов». Она отметила, что у Левшина было много друзей и после крушения «все нам звонят и рыдают в трубку».
«Папа был очень хорошим человеком... Прекрасным отцом и мужем... заботливый, щедрый, настоящий семьянин... всем помогал, любил жизнь», — заключила Анастасия.
Ранее Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолёта находились 10 человек, в том числе Евгений Пригожин, командир судна Алексей Левшин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова. Все они погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина назвала Евгения Пригожина «большим патриотом России»
- Украина внесла в список «спонсоров войны» компании Philip Morris и Japan Tobacco
- Эксперт объяснила резко возросшее число платежей по СБП
- Дочь погибшего пилота заявила, что он много лет работал с Евгением Пригожиным
- В Петербурге пропал сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин
- Принадлежащий Пригожину самолет вылетел из Москвы в Баку
- СМИ: На месте падения самолета Пригожина обнаружили оружие и боеприпасы
- США внесли в санкционный список детский лагерь «Артек»
- Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша»
- Один человек получил ранения в ходе стрельбы в Хабаровске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru