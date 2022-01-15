До девяти человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

«В ДТП числятся уже девять пострадавших, в том числе двухмесячный малыш. По предварительной информации, в момент аварии он находился на руках у мамы и ударился о поручень», - сообщает ведомство.

Ранее стало известно, что в ДТП автобуса и легкового автомобиля на Варшавском шоссе около дома 179 пострадали пять человек, в том числе ребенок. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя такси, который не уступил дорогу автобусу.

