До девяти человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В аварии с автобусом в Москве число пострадавших выросло до девяти человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.
«В ДТП числятся уже девять пострадавших, в том числе двухмесячный малыш. По предварительной информации, в момент аварии он находился на руках у мамы и ударился о поручень», - сообщает ведомство.
Ранее стало известно, что в ДТП автобуса и легкового автомобиля на Варшавском шоссе около дома 179 пострадали пять человек, в том числе ребенок. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя такси, который не уступил дорогу автобусу.
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