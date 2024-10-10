До 40 человек эвакуировали в Адыгее после ночной атаки БПЛА военного объекта
До 40 жителей Адыгеи эвакуированы после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в пригороде Майкопа. Такие обновленные данные обнародовала пресс-служба главы республики. Людей разместили в доме культуры станицы Ханской.
Как сообщил ранее глава региона Мурат Кумпилов, гражданская инфраструктура не повреждена в результате ночной атаки, загорелся военный объект. Люди не пострадали. Возгорание ликвидируют пожарные, не месте находятся представители других оперативных служб. Проводится эвакуация жителей поселка Родникового.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кумпилов на месте координирует работу всех служб и ведомств. Он заверил, что эвакуированные граждане будут обеспечены всем необходимым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru