До 40 человек эвакуировали в Адыгее после ночной атаки БПЛА военного объекта

До 40 жителей Адыгеи эвакуированы после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в пригороде Майкопа. Такие обновленные данные обнародовала пресс-служба главы республики. Людей разместили в доме культуры станицы Ханской.

Как сообщил ранее глава региона Мурат Кумпилов, гражданская инфраструктура не повреждена в результате ночной атаки, загорелся военный объект. Люди не пострадали. Возгорание ликвидируют пожарные, не месте находятся представители других оперативных служб. Проводится эвакуация жителей поселка Родникового.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кумпилов на месте координирует работу всех служб и ведомств. Он заверил, что эвакуированные граждане будут обеспечены всем необходимым.

