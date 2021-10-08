До 100 человек погибли при теракте в Афганистане
8 октября 202113:32
Новый кровавый теракт произошёл в Афганистане, находящимся под контролем запрещённого в России движения «Талибан».
Взрыв прогремел в шиитской мечети на севере страны в провинции Кундуз во время пятничного намаза. Погибли около 100 человек, сообщает агентство Aamaj News. Раненых госпитализируют.
Ранее талибы предупреждали, что группировка ИГ, запрещённая в России, готовит серию террористических вылазок в стране.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru