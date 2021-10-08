До 100 человек погибли при теракте в Афганистане

Новый кровавый теракт произошёл в Афганистане, находящимся под контролем запрещённого в России движения «Талибан».

Взрыв прогремел в шиитской мечети на севере страны в провинции Кундуз во время пятничного намаза. Погибли около 100 человек, сообщает агентство Aamaj News. Раненых госпитализируют.

Ранее талибы предупреждали, что группировка ИГ, запрещённая в России, готовит серию террористических вылазок в стране.

