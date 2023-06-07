До 10 лет: Трунов рассказал, что грозит помощнику иноагента Понасенкова

На камеру видеонаблюдения попал момент падения неизвестного мужчины, который увязался за Понасенковым и Зариповым. Зарипов после нескольких попыток уйти от преследования не выдержал и оттолкнул незнакомца — не слишком сильно, но этого оказалось достаточно: мужчина не удержался на ногах и упал на асфальт головой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Сейчас пострадавший находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии: у него перелом черепа, отек мозга. Врачи борются за его жизнь, а полицейские пытаются установить личность. Трунов заявил, что Зарипова могут судить за нанесение тяжких телесных повреждений.

«Если человек находится в критическом состоянии, это нанесение тяжких телесных повреждений, статья 111 УК РФ. Сомневаюсь, что это было неумышленно, нужно отдавать отчет в своих действиях. Если оттолкнуть пожилого человека, он обязательно ударится головой. Отговорок здесь быть не может. Конечно, надо еще смотреть, есть ли здесь состав хулиганства. Если же пострадавший умрет, то Зарипова будут судить по статье 105 УК РФ “Убийство”», — сказал Трунов.

По словам собеседника НСН, в случае словесных оскорблений необходимо обращаться в правоохранительные органы.

«Убивать за оскорбления нельзя. Нужно обратиться с заявлением в правоохранительные органы, обидчика должны привлечь к ответственности. Это легальный способ урегулирования противоправного поведения такого рода. Другое дело, если есть угроза жизни, — в этом случае можно ответить применением насилия, адекватным угрозе. Но за слова убивать или наносить тяжкие телесные повреждения нельзя, о самообороне здесь речи не идет», — подытожил он.

Ранее в Заволжске Ивановской области подрались мэр и исполняющий обязанности градоначальника. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

