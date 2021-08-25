СМИ: предполагаемый убийца девочки в Тюмени сознался в преступлении

Житель Тюмени, который был задержан по подозрению в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, сознался в преступлении, сообщает Telegram-канал «Тюмень №1».

Девочка пропала 30 июня 2021 года, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа в 2,5 километрах от её дома - у озера Оброчное, сообщает «Свободная пресса».

Было возбуждённо уголовное дело по статье «убийство малолетнего», по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина его передали в центральный аппарат ведомства. По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний житель Тюмени.