В Мурманске борются за «живучесть» загоревшегося «Кузнецова»

К тушению авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» привлекли пожарный катер Северного флота. В настоящее время огнеборцы ведут борьбу за живучесть корабля, пишет «Свободная пресса».

По имеющимся данным, было принято решение горящий энергоотсек залить водой. СМИ со ссылкой на источник заявляет, что число пострадавших при пожаре увеличилось с шести до десяти человек. Некоторые из них находятся в реанимации.

Ранее НСН сообщала, что пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел утром 12 декабря во время сварочных работ. Известно, что пострадал как минимум один офицер.

По данным издания «Вечерний Мурманск», в помещениях корабля наблюдается сильное задымление. Пожарные ведут тушение по второму номеру сложности.

Относительно авианосца уже высказались американские эксперты: журнал The National Interest назвал корабль «куском ржавчины».

Напомним, авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В августе 2017-го замглавнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что ремонт корабля начнется в 2018 году. Срок проведения работ – 2,5-3 года, отмечает RT.

