Для подавления бунта в осетинской колонии привлекли новые силы

По данным агентства, ситуация всё ещё не под контролем правоохранительных органов. «Практически все правоохранители подняты по тревоге и сейчас находятся или едут к колонии», - отметил источник.

Прорабатываются несколько вариантов подавления бунта, в том числе силовой метод воздействия. В протестах приняли участие несколько сотен заключенных.

Ранее стало известно, что бунт спровоцировали двое заключенных во время осмотра. Несколько человек получили травмы в ходе беспорядков.

