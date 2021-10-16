Для подавления бунта в осетинской колонии привлекли новые силы
Дополнительные силы были стянуты к исправительной колонии №1 во Владикавказе для подавления бунта заключенных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным агентства, ситуация всё ещё не под контролем правоохранительных органов. «Практически все правоохранители подняты по тревоге и сейчас находятся или едут к колонии», - отметил источник.
Прорабатываются несколько вариантов подавления бунта, в том числе силовой метод воздействия. В протестах приняли участие несколько сотен заключенных.
Ранее стало известно, что бунт спровоцировали двое заключенных во время осмотра. Несколько человек получили травмы в ходе беспорядков.
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