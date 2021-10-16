Для подавления бунта в осетинской колонии привлекли новые силы

Дополнительные силы были стянуты к исправительной колонии №1 во Владикавказе для подавления бунта заключенных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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По данным агентства, ситуация всё ещё не под контролем правоохранительных органов. «Практически все правоохранители подняты по тревоге и сейчас находятся или едут к колонии», - отметил источник.

Прорабатываются несколько вариантов подавления бунта, в том числе силовой метод воздействия. В протестах приняли участие несколько сотен заключенных.

Ранее стало известно, что бунт спровоцировали двое заключенных во время осмотра. Несколько человек получили травмы в ходе беспорядков.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаключенныеКолонияСеверная Осетия
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