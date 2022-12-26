В Саратовской области проверяют сообщения о ЧП на военном объекте в Энгельсе
Силовые структуры проверяют информацию о происшествии на военном объекте в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Уважаемые земляки, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. <...> Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Бусаргин подчеркнул, что никакой угрозы для местных жителей нет, а сведения про якобы проводимую в городе эвакуацию — «наглая ложь, созданная далеко за пределами страны». Кроме того, губернатор напомнил об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, пишет Газета.ру.
Как сообщает Telegram-канал Baza, в ночь на понедельник местные жители слышали взрыв и сигнал воздушной тревоги в районе аэродрома в Энгельсе. По данным СМИ, после хлопка произошло возгорание на площади 120 квадратных метров, три человека погибли, четверо были госпитализированы.
Минобороны РФ 5 декабря сообщило о попытке украинских военных нанести удар по военным аэродромам «Энгельс» в Саратовской области и «Дягилево» в Рязанской области с помощью реактивных беспилотников, напоминает РИА ФАН. В результате атак погибли трое военнослужащих.
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