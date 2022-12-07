СМИ: В Киеве неофициально признались в атаках беспилотников на российские аэродромы

Ранее о причастности Украины к инцидентам с БПЛА на российской территории сообщила газета New York Times.

«Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — заявил украинский чиновник.

Washington Post отмечает, что пока неясно, как проводились атаки и какие аппараты применялись.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытках украинских сил нанести удары по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс под Саратовом с помощью реактивных беспилотников. Нанесенный ущерб был минимальным, пишет Ura.ru. Днем позже стало известно об атаке БПЛА в районе курского аэродрома, в результате загорелся нефтенакопитель, напоминает «Свободная пресса». Киев официально не комментировал атаки.

