Замдиректора НИИ МГТУ имени Баумана получил 8,5 года колонии за взятку

Заместитель директора НИИ «Специальное машиностроение» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Андрей Борзов приговорен к 8,5 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Вердикт огласил Басманный раонный суд Москвы.

Отбывать наказание приговоренный будет в колонии строго режима. Второй обвиняемый по делу, преподаватель МГТУ Дмитрий Васильев, получил семь лет лишения свободы. Его признали виновным в даче взятки.

Детали обвинения в адрес подсудимых пока не оглашались. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», профессор Андрей Борзов имеет ученую степень доктор технических наук. Он специализируется на разработке систем ближней радиолокации.

