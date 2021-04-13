Директора «Невской мануфактуры» и его зама задержали по делу о гибели пожарного

«Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара АО "Невская мануфактура"», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, задержанные знали о нарушениях требований безопасности, в соответствии с которыми эксплуатация здания должна была быть прекращена.

Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых, отмечает RT.

Накануне днем стало известно о крупном пожаре в историческом здании фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге. По данным СК РФ, возгорание произошло на площади около 4 тысяч квадратных метров. Огонь затронул хостел, находящийся рядом с бывшей фабрикой.

В результате инцидента один пожарный погиб, двое были госпитализированы с ожогами, напоминает РЕН ТВ. По факту пожара следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, отмечает Газета.ру.

