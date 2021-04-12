Глава СК передал дело о пожаре на Невской мануфактуре в центральный аппарат ведомства
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал дело о пожаре на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге в центральный аппарат СК. Об этом пишет Газета.ру.
Как отмечает пресс-служба ведомства, дело передано в центральный аппарат СК «для дальнейшего всестороннего расследования».
Пожар в здании петербургской "Невской мануфактуры" начался 12 апреля. Площадь возгорания достигла 10 тысяч кв. м, распространение огня привело к обрушению кровли на всей площади горения. При тушении погиб пожарный.
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