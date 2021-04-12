Глава СК передал дело о пожаре на Невской мануфактуре в центральный аппарат ведомства

Россия на полтора месяца закрыла авиасообщение с Турцией Отдых в Турции оказался под угрозой из-за острейшей вспышки коронавируса Закрытие Турции ударит по туротрасли обеих стран Одновременно с Турцией для россиян закрывается Танзания