Директора фирмы задержали за взятку в два миллиона рублей

Отмечается, что против задержанного возбудили уголовное дело по факту коммерческого подкупа. По данным следствия, он получил от директора другой компании сумму в размере 600 тысяч рублей из обещанных двух миллионов 3 октября в обмен на помощь в замене поставщика водоочистного оборудования и согласовании актов строительно-монтажных работ.

На кадрах, предоставленных Следственным комитетом, видно, как силовики направляются к черному внедорожнику, на передних сиденьях которого находятся двое мужчин, при этом у подозреваемого в руках были пятитысячные купюры. Впоследствии его попросили покинуть автомобиль для досмотра.

Ранее сотрудники главного управления МВД России поймали на получении взятки сотрудников ОМВД России по столичному району Южное Бутово. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

