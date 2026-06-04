Силуанов: Россия достигла финансового суверенитета

Россия, несмотря на все сложности, достигла абсолютного финансового суверенитета. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Мы не зависим от решений третьих стран, дадут нам деньги или нет, как некоторые до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда или Мирового банка... Наш внешний долг всего десять процентов, который мы скоро погасим», — заявил глава Минфина.

Также Силуанов отметил, что у страны нет внешних притоков иностранных инвестиций, РФ рассчитывает на свои финансовые возможности, принимает собственные решения исходя из имеющихся потребностей. У такой политики есть результаты, «за последние годы рост экономики достаточно устойчивый». Как отметил министр, за последние три года рост ВВП составил почти 10 процентов.

Ранее Силуанов рассказал, что Минфин планирует скорректировать параметры бюджета России в связи с изменением макроусловий и необходимостью сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях, пишет Ura.ru.

