Директора артели задержали после прорыва дамбы в Красноярском крае
Руководитель компании, которой принадлежала разрушенная накануне дамба в Красноярском крае, задержан в рамках уголовного дела о гибели золотодобытчиков, сообщает Газета.ру
Речь идет о гендиректоре ООО «Сисим»,входящего в холдинг «Сибзолото». Его увезли на допрос в региональное управление Следственного комитета.
В результате прорыва дамбы утром в субботу, 19 октября, погибли 15 рабочих, еще шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Известно, что затопленные общежития были построены с грубыми нарушениями.
Завтра, 21 октября, в Красноярском крае объявлен день траура в связи трагедией на руднике.
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