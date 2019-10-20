Директора артели задержали после прорыва дамбы в Красноярском крае

Речь идет о гендиректоре ООО «Сисим»,входящего в холдинг «Сибзолото». Его увезли на допрос в региональное управление Следственного комитета.

В результате прорыва дамбы утром в субботу, 19 октября, погибли 15 рабочих, еще шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Известно, что затопленные общежития были построены с грубыми нарушениями.

Завтра, 21 октября, в Красноярском крае объявлен день траура в связи трагедией на руднике.

