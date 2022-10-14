Директор СВР заявил о разведданных по диверсии на «Северных потоках»

Россия имеет в своем распоряжении разведывательные данные по факту диверсии, совершенной на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

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Отмечается, что глава ведомства отказался конкретизировать имеющиеся данные.

Ранее шведские власти отказались допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах. В ответ Россия заявила, что не признает результатов расследования диверсий на «Северных потоках» без ее участия.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело о международном терроризме из-за взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Северный ПотокСергей Нарышкин
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