Директор СВР заявил о разведданных по диверсии на «Северных потоках»

Отмечается, что глава ведомства отказался конкретизировать имеющиеся данные.

Ранее шведские власти отказались допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах. В ответ Россия заявила, что не признает результатов расследования диверсий на «Северных потоках» без ее участия.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело о международном терроризме из-за взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

