Директор СВР заявил о разведданных по диверсии на «Северных потоках»
Россия имеет в своем распоряжении разведывательные данные по факту диверсии, совершенной на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.
Отмечается, что глава ведомства отказался конкретизировать имеющиеся данные.
Ранее шведские власти отказались допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах. В ответ Россия заявила, что не признает результатов расследования диверсий на «Северных потоках» без ее участия.
Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело о международном терроризме из-за взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru