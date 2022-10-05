В Госдуме объяснили, как возобновить работу «Северных потоков» после диверсий

По его мнению, они были совершены в экономических зонах Швеции и Дании с целью не допустить «Газпром» до проверки, таким образом отстранив Россию от решения вопроса по определению виновника аварии.

Депутат считает, что в случае позитивного развития событий Москве придётся запрашивать Швецию и Данию «на предмет дальнейшей эксплуатации и возможности работать в их территориальных водах», однако даже в случае отказа, работу проекта можно восстановить.

«Для возобновления работы проекта можно попробовать обойти территориальные воды Швеции и Дании. Если у европейских стран будет желание принять дешевый российский трубопроводный газ, ветку восстановить можно», - заключил Ананских.

Ранее Служба береговой охраны Швеции заявила, что утечка газа из газопровода «Северный поток - 2» возобновилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

