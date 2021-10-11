В Махачкале школьник смертельно ранил ножом одноклассника
Ученик одной из школ Махачкалы смертельно ранил ножом своего одноклассника. Об этом сообщает МВД Дагестана.
«Конфликт произошел между девятиклассниками в 51-й школе города Махачкалы. Ученик 2006 года рождения ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».
Пострадавший скончался в больнице. Нападавший задержан, его доставили в полицию и проводят допрос, отмечает Ura.ru.
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, по факту убийства возбуждено уголовное дело.
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