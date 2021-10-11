В Махачкале школьник смертельно ранил ножом одноклассника

Ученик одной из школ Махачкалы смертельно ранил ножом своего одноклассника. Об этом сообщает МВД Дагестана.

«Конфликт произошел между девятиклассниками в 51-й школе города Махачкалы. Ученик 2006 года рождения ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Пострадавший скончался в больнице. Нападавший задержан, его доставили в полицию и проводят допрос, отмечает Ura.ru.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

