В Махачкале школьник смертельно ранил ножом одноклассника

Ученик одной из школ Махачкалы смертельно ранил ножом своего одноклассника. Об этом сообщает МВД Дагестана.

«Конфликт произошел между девятиклассниками в 51-й школе города Махачкалы. Ученик 2006 года рождения ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Пострадавший скончался в больнице. Нападавший задержан, его доставили в полицию и проводят допрос, отмечает Ura.ru.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:УбийствоШколаДагестан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры