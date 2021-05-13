Директор казанской гимназии объяснила отсутствие охраны

Директор подвергшейся нападению казанской гимназии №175 Амина Валеева, рассказала, что в марте 2020 года учебное заведение не стало продлевать договор с ЧОП, сообщает РИА Новости.

По её словам, причиной такого решения стал перевод на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.

«В марте 2020 года был выход на дистант, необходимость в охранных услугах и наличии охраны в школе при отсутствии обучающихся - этой необходимости не стало», - объяснила Валеева.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в казанской школе, нападение на которую было совершено 11 мая, не было охранника, сообщает Ura.ru. Он отметил, что имелась только кнопка, соединенная с пунктами охраны.

Стрельбу в гимназии № 175 устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.

