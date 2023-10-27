DHA: Пять человек пострадали при взрыве в Стамбуле
27 октября 202312:45
Взрыв произошел в районе Багджылар на западе Стамбула, есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство DHA.
По данным СМИ, хлопок прогремел в подвале трехэтажного здания, после начался пожар. Причина взрыва не установлена.
«По предварительным данным, пострадали пять человек», — отмечает агентство.
Ранее взрыв произошел на борту сухогруза в заливе Фетхие на юге Турции, пострадали четыре человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru