DHA: Пять человек пострадали при взрыве в Стамбуле

Взрыв произошел в районе Багджылар на западе Стамбула, есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство DHA.

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По данным СМИ, хлопок прогремел в подвале трехэтажного здания, после начался пожар. Причина взрыва не установлена.

«По предварительным данным, пострадали пять человек», — отмечает агентство.

Ранее взрыв произошел на борту сухогруза в заливе Фетхие на юге Турции, пострадали четыре человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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