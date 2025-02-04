Деятельность сети борделей пресекли в ХМАО
Сотрудники полиции пресекли деятельность сети борделей, маскировавшихся под массажные салоны, в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Заведения функционировали в Якутии, Нягани и Сургуте. Сотрудники полиции наведались во все притоны одновременно.
В отделения полиции доставили 35 сотрудниц салонов. Кроме того, удалось задержать предполагаемых организаторов — 37-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. Кроме того, сообщается, что подбором девушек для оказания услуг интимного характера занималась 33-летняя сообщница организаторов.
Следственные органы возбудили уголовное дело.
Ранее сотрудники московской полиции накрыли в столице 70 притонов по оказанию интимных услуг. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Мурманске постояльцев дома-интерната госпитализировали с кишечной инфекцией
- КГБ Белоруссии включил стендап-комика Комиссаренко в список террористов
- Начались переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе
- В Сочи задержали 64-летнего авиадебошира
- СМИ: Россиянка на байке погибла в ДТП в Таиланде
- ФК «Ростов» обновил эмблему в честь своего юбилея
- Седокова впервые за долгое время обратилась к поклонникам после смерти экс-супруга
- PepsiCo стала терять покупателей
- СМИ: Саркисяна могли подорвать из-за табачного бизнеса
- СМИ: ВСУ готовят первую за три года масштабную ротацию войск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru