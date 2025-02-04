Деятельность сети борделей пресекли в ХМАО

Заведения функционировали в Якутии, Нягани и Сургуте. Сотрудники полиции наведались во все притоны одновременно.

В отделения полиции доставили 35 сотрудниц салонов. Кроме того, удалось задержать предполагаемых организаторов — 37-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. Кроме того, сообщается, что подбором девушек для оказания услуг интимного характера занималась 33-летняя сообщница организаторов.

Следственные органы возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудники московской полиции накрыли в столице 70 притонов по оказанию интимных услуг. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

