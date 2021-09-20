В Госдуме предложили признать 20 иностранных НПО нежелательными в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ подготовила обращение в Генпрокуратуру о признании более 20 иностранных неправительственных организаций нежелательными в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

«Ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента», — подчеркнул глава думской комиссии Василий Пискарев.

По словам парламентария, зарубежные компании пытались повлиять на волеизъявление граждан в ходе выборов, пишет Газета.ру. Пискарев считает, что это было кампанией по распространению «подсказок» и навязыванию россиянам определенных предпочтений, отмечает RT.

