Девять турецких военных погибли при авиаударе по Идлибу

Авиаудар сирийской армии по Идлибу привел к гибели девяти турецких военных. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет RT, соответствующее заявление сделали власти турецкой приграничной провинции Хатай.

Также несколько человек получили ранения. Отмечается, что президент Турции Реджеп Эрдоган после сообщений о гибели солдат экстренно провел совещание по безопасности.

Ранее сообщалось, что Турция и РФ провели в четверг совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке.

