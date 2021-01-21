Девять человек пострадали в Подмосковье в ДТП с автобусом

Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра в подмосковной Электростали. В результате пострадали девять человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Всего в салоне находились 20 человек, передает ТАСС.

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ДТП произошло на улице Николаева. Аварию устроил водитель рейсового автобуса маршрута №8. Он врезался в угол кинотеатра «Современник».

Причины ДТП выясняются, сообщает телеканал «360». По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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