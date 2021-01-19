Школьный автобус попал в аварию под Калугой
Школьный автобус попал в ДТП с фурой в Калужской области.
Об этом сообщила старший помощник областного прокурора Искрина Басулина.
Авария произошла в Мещовском районе. Пострадал один ребенок, он был госпитализирован, его жизни ничто не угрожает, передает РЕН ТВ.
ДТП произошло около 8 часов утра на 220-м километре дороги М-3 «Украина». По предварительным данным МВД, водитель автобуса допустил наезд на стоящий грузовик. Пострадали ребенок, а также женщина. Всего в салоне автобуса в момент аварии было 15 детей.
Причины происшествия выясняются.
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