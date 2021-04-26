Девять человек пострадали в ДТП в Ульяновске

Девять человек пострадали в результате аварии с участием маршрутки в Ульяновске, сообщается на сайте регионального УМВД 26 апреля.

Отмечается, что ДТП произошло на перекрестке улиц Ефремова и Отрадной. Столкнулись три автомобиля, один из них - маршрутка. В салоне находилось 13 человек.

Депутаты отказались отбирать автомобили у пьяных водителей

За помощью медиков обратились 9 человек, в том числе один ребенок. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работает Госавтоинспекция.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН осудил идею отбирать автомобили у пьяных водителей. Он отметил, что количество пьяных водителей в России снижается. По словам Моржаретто, идею отбирать автомобили у водителей сложно будет исполнить на практике из-за большого количества юридических нюансов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтобусУльяновскДТП
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