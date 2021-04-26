Девять человек пострадали в ДТП в Ульяновске

Девять человек пострадали в результате аварии с участием маршрутки в Ульяновске, сообщается на сайте регионального УМВД 26 апреля.

Отмечается, что ДТП произошло на перекрестке улиц Ефремова и Отрадной. Столкнулись три автомобиля, один из них - маршрутка. В салоне находилось 13 человек.